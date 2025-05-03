Украинские АЗС резко снизили цены на бензин: сколько теперь стоит литр топлива

На автозаправочных станциях Украины значительно снизилась цена на бензин марки А-95. По состоянию на 2 мая средняя стоимость этого горючего составляла 54,42 грн за литр, что на 39 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Консалтинговой группы "А-95", крупные автозаправочные сети реализуют горючее по цене от 48,95 до 57,99 грн за литр. Высокую стоимость установили WOG, ОККО и "Рур групп" – 57,99 грн/л.

Наименьшая стоимость топлива зафиксирована на АЗС "Авантаж 7" – 48,95 грн за литр. Кроме того:

"Маркет" – 49,99 грн/л;

"Фактор" – 50 грн/л.

Цены на топливо. Источник: ''Минфин'' Цены на топливо. Источник: ''Минфин''

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Какие изменения следует ожидать в ценах на бензин на АЗС в ближайшее время

С 1 мая в Украине официально стартовали продажи бензина с добавлением биоэтанола (Е5). Это не приведет к снижению стоимости топлива, поскольку биоэтанол не является дешевым заменителем, а скорее – экологической добавкой.

Впрочем, существенного роста цен на бензин тоже не прогнозируется. Как отметил в комментарии для OBOZ.UA главный редактор профильного ресурса "НефтьРынок" Александр Сиренко:

биоэтаноловая смесь, которую автозаправочные сети уже закупили у европейских поставщиков, стоит лишь немного больше, чем традиционный бензин;

учитывая снижение котировок нефти на мировых рынках, это обновление не окажет существенного влияния на стоимость бензина.

Ранее мы говорили, что на АЗС в скором времени готовятся переписать цены на бензин.

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