Украинские бойцы провели удачную атаку на стрелковое подразделение россиян в Луганской области (видео)

На восточном фронте украинским бойцам удалось выследить враждебные позиции и ликвидировать их. Это произошло на территории фермерского хозяйства, расположенного в Луганской области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, по враждебным позициям отработали минометчики и аэро-разведка пограничников – "взрывной тандем для захватчиков". Отмечается, что был уничтожен грузовой автомобиль и по меньшей мере четырех оккупантов.

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"Подразделения Госпогранслужбы, в составе Сил обороны Украины, обнаруживают и уничтожают места дислокации российско-оккупационных войск. Слаженными действиями аэроразведки и минометного расчета Луганского пограничного отряда ликвидирована группа пехоты противника. Операторы БПЛА обнаружили место сосредоточения живой силы стреле", — говорится в сообщении.

В ГПСУ говорят, что пограничники-минометчики совершили огневой налет на оккупантов, обустроившихся на территории фермерского хозяйства.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минунули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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