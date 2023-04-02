Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли российские позиции (видео)

Украинские десантники уничтожили подразделение российских военных на одном из направлений фронта. После этого бойцам удалось занять окопы оккупантов.

Ликвидацией противника занимались бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщили на странице Командования ДШВ ВСУ в Facebook.

"Воины 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть кадры боя украинских десантников с оккупантами прямо в окопах. По словам одного из бойцов, расстояние между ними было примерно три метра.

Защитники Украины работали молниеносно, вражеская артиллерия даже не успела отреагировать.

"Мы с такой скоростью двигались, что их артиллерия не успевала наводиться. Мы продвигаемся, они сзади отрабатывают. Так мы зачистили все окопы и заняли позиции", – указал один из украинских военнослужащих.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады "Червона калина" показали, как метко уничтожали врага из дронов.

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