Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – одно из лучших подразделений Вооруженных Сил Украины. Поэтому "эдельвейсы" (так называют бойцов 128 ОГШБр за символический цветок на шевроне) еще с 2014 года – с самого начала российско-украинской войны – воюют в самых горячих точках.

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Враг знает: ему будет очень жарко, если на их направлении горцы из Мукачево. Даже когда нет штурмов, оккупанты несут большие потери, потому что всегда эффектно и эффективно бьют "огненные плети" закарпатцев, в частности – артиллерия.

Как на этом фото…

128 ОГШБр ночью отправляет врагу "снотворное"

"Самоходная арта 128 ОГШБр работает круглосуточно, – пишет прессслужба бригады на своей странице фейсбук. – Накрываем пехотные позиции, склады с боеприпасами, бронетехнику, уничтожаем командные пункты россиян. Не даем врагу покоя ни днем, ни ночью!"

Точно по высокоточному

Ранее UAportal рассказывал, что бойцы 128 ОГШБр "приземлили" новейший высокоточный беспилотник "Куб-БЛА", разработанный концерном "Калашников" и впервые представленный только в 2019 году.

Детальнее об этом читайте в материале "128 бригада уничтожила новейший российский дрон-камикадзе (фото)".