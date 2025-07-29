Украинские посевы уничтожает саранча: названо растение, которое спасает урожай

Пока южные и юго-восточные регионы Украины борются с масштабным нашествием саранчи, уже уничтожившей немало урожая на Днепропетровщине и в Запорожской области, появляется все больше разговоров о природных альтернативах химическим методам борьбы с вредителями. Одним из таких экологических способов считается высевание проса.

О посевах проса как методе профилактики распространения саранчи напомнила телеведущая и блогерша Наталья Подлесная. Этот метод не нов — его использовали еще наши предки, а сегодня эффективность проса в сдерживании саранчи подтверждают и современные научные исследования. Сарана избегает просяных полей и не садится на них. Если ограничить посадки по периметру участков просом, вредители просто пролетают мимо.

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Этот подход не только более безопасен для окружающей среды, чем инсектициды, но и гораздо более универсален. Его могут использовать как крупные агропредприятия, так и маленькие фермерские хозяйства. Для частных садов и дач подойдет декоративное просо, которое не только отпугивает саранчу, но и выглядит привлекательно. К тому же это многолетнее растение неприхотливо в уходе – достаточно раз в году убрать сухую солому.

Специалисты предупреждают, что в ближайшие недели насекомые могут распространиться в глубь страны, угрожая посевам в Кировоградской, Полтавской и других областях. Поэтому упреждающие действия становятся особенно актуальными. Просо в таком случае способно выполнить двойную функцию – защитить урожай и одновременно сохранить экологическое равновесие.

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