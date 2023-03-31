Украинские телепровайдеры прекратили трансляцию телеканалов Viasat: что произошло

В субботу, 31 марта, в Украине перестали транслировать телеканалы Viasat World Limited. Национальный совет по телевидению и радиовещанию нашел связь компании ООО "Виасат Украина" с россией.

На сайте Viasat отмечается, что "в соответствии с решениями Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию о внесении в список каналов, ретрансляция которых разрешена на территории Украины, а также отдельных сообщений Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, каналы TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Explore и Nature не включены в перечень разрешенных для ретрансляции на территории Украины".

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"Поэтому эти каналы будут изъяты из пакетов Viasat, а также с тарифных планов всех национальных теле-провайдеров, начиная с 31 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

В Viasat говорят, что на замену "запретных" каналов они акцентируют внимание на "совершенно новых эксклюзивных каналах". Компания обещает транслировать современные фильмы и сериалы.

В частности, в апреле в пакеты добавят: 8 фильмовых каналов – Cine+, Cine+ Hit HD, Cine+ Legend, Kinoliving, Kinowood, Hollywood HD, Наше любимое кино, Dizi; 5 познавательных каналов – History 2, One Planet, Travel XP, Континент Е, National Geographic Wild;1 детский канал – Cine+ Kids. Между тем Megogo, Volia, "Триолан" и "Киевстар ТВ" уже отключили каналы Viasat.

История скандала: 23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию призвал провайдеров прекратить транслировать Viasat World Limited, поскольку компания имеет связь с российской федерацией.

В сообщении Нацсовета отмечалось: "российские доходы от роялти получают Viasat World Limited от связанных сторон в России за распространение Мировых Каналов Viasat World. Роялти рассчитывается на основе процента операционной прибыли российских бизнесов, которая в настоящее время согласована на уровне 90%".

Напомним, на телеканале СТБ транслируют сериал "Справедливость".

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