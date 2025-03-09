Украинские водители могут быть оштрафованы за чужие нарушения: что надо знать

Бывшие владельцы автомобилей часто получают штрафы за нарушения, совершенные новыми владельцами из-за того, что автомобиль не был переоформлен в реестрах МВД. Юристы объясняют, что штрафы, зафиксированные камерами, направляются в адрес лица, указанного в реестрах как владелец транспортного средства.

Если машина была продана по генеральной доверенности, но переоформление не было сделано, штрафы могут остаться предыдущим владельцем. Об этом пишет ТСН.

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Как решить проблему:

Связаться с новым владельцем. Объясните ситуацию и предложите ему обратиться в полицию для подтверждения нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа. Оформить нового владельца. Новый владелец может зарегистрировать себя через электронный кабинет водителя или в сервисном центре МВД, что переведет ответственность на него. Отменить доверенность. Если новый владелец не сотрудничает, отзовите доверенность по нотариусу, чтобы прекратить его право пользоваться автомобилем. Правильное оформление сделки. Во избежание таких ситуаций в будущем оформляйте сделки через сервисные центры МВД.

Продажа автомобиля по доверенности может быть удобной, но имеет свои риски. Самый безопасный вариант – полное переоформление автомобиля через МВД, что позволит избежать штрафов и неприятных ситуаций.

Напомним, водителей в Украине могут оштрафовать, даже если они не нарушали ПДД.

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