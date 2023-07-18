Украинские военные эффектно уничтожили два танка и БМП оккупантов (видео)

Украинские военные методически уничтожают технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на границе Запорожской и Донецкой областей.

Там группа аэроразведки "Ясні Очі" 23-й отдельной механизированной бригады обнаружила два танка и две БМП россиян. Об этом сообщили в аналитической группе DeepState в Telegram.

Отмечается, что три единицы вражеской военной техники удалось уничтожить точными ударами.

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"Работа группы аэроразведки "Ясні Очі" 23 ОМБр на юго-восточном направлении. Было обнаружено 2 БМП и 2 танка – уничтожено 3 ЕВТ", – говорится в сообщении.

На видео видно как, аэроразведчики обнаружили передвижение вражеской техники по дороге. На следующих кадрах можно увидеть уничтожение двух танков и одной БМП противника.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

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