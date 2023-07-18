Українські військові ефектно знищили два танки та БМП окупантів (відео)

Українські військові методично знищують техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Там група аеророзвідки "Ясні Очі" 23-ї окремої механізованої бригади виявила два танки та дві БМП росіян. Про це повідомили в аналітичній групі DeepState у Telegram.

Зазначається, що три одиниці ворожої військової техніки вдалося знищити влучними ударами.

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"Робота групи аеророзвідки "Ясні Очі" 23 ОМБр на південно-східному напрямку. Було виявлено 2 БМП та 2 танки – знищено 3 ОВТ", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео видно як, аеророзвідники виявили пересування ворожої техніки ґрунтовою дорогою. На наступних кадрах можна побачити знищення двох танків та однієї БМП противника.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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