Поблизу Бахмута бійці 24 ОМБр FPV-дроном знищили танк ворога, що коштує 3 млн доларів (вибухове відео)

Поблизу Бахмуту Донецької області воїни з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила підірвали новітній танк росіян Т-90. Його було знешкоджено за допомогою FPV-дрона.

Кадрами знищення ворожої техніки, вартість якої сягає трьох мільйонів доларів, бійці поділилися на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад "роззули" новітній російський танк Т-90", – йдеться в описі до відео.

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Зазначається, що після першого влучання у танк його екіпаж намагався відтягнути броньовану машину в тил, аби відновити її боєздатність. "Але FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт", – кажуть наші захисники.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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