Украинские военные эффектно уничтожили российскую станцию РЭБ 'Стриж' дроном (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и снаряжение оккупантов на разных участках фронта. В частности, разведгруппа "12 друзей Оушена" ликвидировала российскую систему РЭБ "Стриж".

Для этого военные использовали дрон-камикадзе. Видео уничтожения "Стрижа" обнародовал активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

"Русская система РЭБ "Стриж" создает немало проблем для наших войск. Одной из них уже не будет. Потому что подразделение "12 друзей Оушена" дроном это средство РЭБ уничтожило", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор дрона обнаружил средство радиоэлектронной борьбы, которое оккупанты поместили наверху вышки. На следующих кадрах виден взрыв от точного попадания БПЛА,

"FPV выполняют разные задачи на фронте. От уничтожения россиян и техники, до поражения средств РЭБ/РЭР и общей работы на подавление противника. Иногда они просто незаменимы", – добавил Стерненко.

Напомним, 18 августа несколько взрывов прогремели в оккупированном Энергодаре. Был взорван кабинет так называемого начальника полиции города во время совещания.

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