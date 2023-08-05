Украинские военные обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе Бахмута (эффектное видео)

5 августа, около 11:00, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По данным доступного источника, оккупационные формирования использовали этот состав для хранения мин калибром 82 мм и 120 мм, а также снарядов калибром 30 мм и противотанковых мин ТМ-62. В результате успешной операции состав был уничтожен, лишая потенциальную угрозу вооруженных материалов, которые могут быть использованы для агрессии против мирного населения.

Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.

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