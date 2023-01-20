Украинские военные показали охоту на российских снайперов в Донецкой области (видео из дрона)

Украинские военные в Донецкой области обезвредили пару российских снайперов. Оккупантов удалось ликвидировать с помощью ударного беспилотника.

Охотой занимались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Об этом сообщили на Telegram-канале управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Удачная охота дрона 59-й ОМПБр по снайперской паре оккупантов в Донецкой области", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу операторов дрона, выследивших пару российских снайперов. БПЛА зависает над ними в воздухе, после чего прицельно сбрасывает гранаты ВОГ.

Один из снарядов падает прямо у российского снайпера, не оставляя ему шансов на побег.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, что украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных склада.

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