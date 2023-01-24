Украинские военные показали уничтожение уникального российского тяжелого миномета 2С4 "Тюльпан" у Марьинки (видео)

Самоходный тяжелый миномет 2С4 'Тюльпан' оккупантов уничтожен под Марьинкой из одного выстрела

В сети появилось феерическое видео попадания по 240мм самоходному миномету 2С4 "Тюльпан" оккупантов в момент зарядки. В результате полностью уничтожен экипаж и выведена из строя единица важного вооружения.

Соответствующий видеоролик опубликовал украинский военный с ником @oleksandr_huts в TikTok. Уничтожение уникального российского тяжелого миномета произошло возле Марьинки, Донецкой области.

Читайте также: 18-летний россиянин пешком пришел в Украину, чтобы воевать против российских захватчиков.

Что известно о 2С4 "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" – это уникальный советский самоходный миномет калибра аж 240 мм, предназначенный для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, и способный вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. В 2017 году Россия озвучила намерения модернизировать весь парк своих установок 2С4 "Тюльпан" до 2020 года. На обновленной версии установлены современные средства связи и управление огнем.

Минометы 2С4 "Тюльпан" были использованы российскими военными при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода "Азовсталь" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

Поступал на вооружение отдельных артиллерийских бригад резерва Главного командования. 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения ЗЯН противника, его длительных фортификационных сооружений и инженерных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, скрытой живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники недоступной для отвесного артиллерийского огня.

240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" должен был заменить буксированный 240-мм миномет М-240 образца 1950 года, с которым имел практически одинаковые баллистические характеристики, одновременно превосходя М-240 по времени жизни на поле боя и боевой эффективности за счет улучшение маневренности, проходимости, сокращение времени для открытия огня и ухода с огневой позиции.

Основным вооружением является 240-мм миномет 2Б8. Миномет крепится рамой опорной плиты к балкам на верхнем кормовом листе корпуса шасси 2С4.

Для грубого наведения в вертикальной плоскости (выставка прицела) и зарядки миномета используют гидросистему. В горизонтальной плоскости и для точной наводки (выставка точных значений прицела и угломера) используют ручной привод.

Зарядка миномета происходит при углу 90 градусов. При зарядке с механизированных боеукладок мина подается на направляющие, после чего оператор снаряжает мину необходимым зарядом, затем происходит автоматическая посылка выстрела в канал ствола.

Для зарядки из почвы миномет 2С4 оборудован специальной лебедкой. Выстрел производит наводчик миномета с помощью специального выносного пульта.

2С4 "Тюльпан" имеет очень оригинальную конструкцию. Артиллерийская часть расположена на крыше корпуса. Внутри корпуса шасси размещены экипаж, аппаратура и боекомплект пушки.

В механизированных боеукладках может находиться два типа снарядов:

10 шт. активно-реактивной массой 230 кг каждый (разм. "кабанчик")

20 шт. осколочно-фугасной массой 130 кг каждый

Читайте также: Украинские артиллеристы уничтожили вражеских операторов БПЛА, пехоту и БМД-4 на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Характеристики 2С4 "Тюльпан"

Вес: 27,2 т;

Длина: 6454 мм;

Длина корпуса: 20,8 калибров;

Ширина: 3250 мм;

Высота: 2760 (3200) мм;

Экипаж: 5;

Главное вооружение: 240-мм миномет 2Б8;

Второстепенное вооружение: 7,62-мм ПКТ (1500 патронов) 1 шт; 5,45-мм АКС-74 – 5 шт;



Максимальная скорострельность: 1 выстрел за 62 секунды;

Максимальная дальность стрельбы: фугасные мины 53-Ф-864: 9,65 км; активно-реактивные мины 3Ф2: 19,69 км.

Двигатель: В-59, 12-цилиндровый 4-тактный дизельный. 382 (520) л.с.

Дорожный просвет: 450 мм;

Операционная дальность: 500 км;

Ранее бойцы терробороны показали видео уничтожение замаскированного российского танка с первого выстрела в лесополосе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!