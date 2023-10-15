Во время аэроразведки на Купянском направлении пограничники обнаружили советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60, оснащенный раритетной пушкой АЗП-57 калибра 57 мм, разработанной еще в середине 1940-х годов.

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Эту редкую пушку, которая была использована в последний раз советскими войсками во время Афганской войны, уничтожил дрон-камикадзе "Стальной Границы". Видеоролик опубликовали в официальном Telegram -канале Госпогранслужбы Украины.

Важно отметить, что пушки АЗП-57 стали морально устаревшими после распада Советского Союза и большинство постсоветских стран, включая Украину, решили изъять С-60 из вооружения.

В последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 кафиров, ранения получили до 20 российских боевиков.

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