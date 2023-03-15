Украинские военные захватили траншеи окупантов под Бахмутом и оттеснили 'вагнеровцев' (видео боя)

Украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

Впоследствии оккупанты попросили прекращение огня, что унести тела погибших. Бой, снятый с помощью дрона, опубликовали бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега".

Отмечается, что украинские защитники в некоторых направлениях оттесняют российских оккупантов от Бахмута.

"На этом видео 3-й бат 92-й бригады ведет бой в "вагнеровских" траншеях. Спойлер. Наши их захватили. Но некоторые детали боя четко показывают, что "вагнеровские" командиры – беспринципные ублюдки, которые не соблюдают слово и не считаются с собственными людьми", – говорится в сообщении.

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Уточняется, что украинские защитники подошли к позициям "вагнеровцев" с трех сторон и открыли огонь по наемникам. Когда один из раненых захватчиков отполз к командиру, тот пристрелил оккупанта.

"Когда стало понятно, что "вагнеровцы" не удержат эту позицию, они пригласили "прекращение огня", чтобы забрать перед отступлением своих погибших и раненых. Украинцы разрешили это сделать. На видео заметно, как два командира ведут переговоры. Но оккупант не сдержал своего" слова. При уходе бросил гранату в украинцев. Благородство – это не о российских ордынцах. 3-й батальон 92-й бригады обещает оккупантам в будущем учитывать особенности ордынской психологии", – добавили в "Омеге".

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

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