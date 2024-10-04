Украинские воины на территории рф поразили 'жирную цель': уничтожена РЛС 96Л6 (видео)

Украинский беспилотник-камикадзе успешно поразил российскую радиолокационную станцию, входящую в состав противовоздушной обороны С-400, расположенного в Белгородской области.

Видео атаки опубликовал фонд помощи армии "Повернись живим", отметив, что операцию провели бойцы подразделения Flight Club 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. Операторы беспилотника обнаружили радиолокационную станцию 96Л6, сопровождавшую российский зенитный ракетный комплекс С-400.

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Русский радар был замечен вблизи небольшой лесной полосы между полями. Точное время обнаружения не сообщается, но после фиксации координат на объект был нацелен украинский дрон-камикадзе.

Благодаря удару дрона самолетного типа, радиолокационная станция была выведена из строя, что временно "ослепило" систему противовоздушной обороны врага в этом районе.

Для обнаружения и наведения дрона был использован разведывательный беспилотник Shark украинского производства.

Уничтожение РЛС в Белгородской области. Источник: Скриншот с видео Уничтожение РЛС в Белгородской области. Источник: Скриншот с видео

"Операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й ОШБр им. Ивана Сирко выследили на Белгородщине РЛС 96Л6, которая сопровождала С-400 оккупантов. Ударом дрона-камикадзе станцию вывели из строя, "ослепив" ПВО врага", – говорится в описании.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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