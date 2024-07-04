Украинский дрон 'вылечил' лежащего оккупанта: встал на ноги и побежал быстрее других (видео)

На одном из направлений фронта аэробомберы Сил обороны Украины зафиксировали "странное исцеление" одного из российских солдат, которого собратья несли на носилках. Лежачий солдат российской армии снова начал ходить, даже больше – он стал бегать.

Видео опубликовал военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Османом". "Вылечился", — коротко прокомментировал он эти кадры.

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На видео можно увидеть, что после того, как у эвакуационной группы пеших оккупантов упал боеприпас и разорвался, раненый вскочил на ноги и побежал, опережая даже тех, кто его нес на носилках.

Слева – оккупант на носилках, справа – бежит впереди всех. Источник: Скриншот с видео Слева – оккупант на носилках, справа – бежит впереди всех. Источник: Скриншот с видео

Подписчики Бунятова в комментариях под видео пошутили:

Украинский беспилотник магически исцелил раненого

ВСУ исцеляет

Впереди всех побежал

Вот так исцеление

ВСУ – это копия Иисуса

Вспомнил что утюг не исключил

Битый не битого везет

Дрон всемогущий

Вот что дрон животворящий делает

ВЛК вышло на новый уровень

ВСУ уже на Луне работает! Луна наша

Задействована схема резервного питания

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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