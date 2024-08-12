Украинским семьям с детьми выплатят по 2400 грн на человека: как получить деньги

Граждане Украины, которые находятся в статусе внутренне перемещенных лиц и имеют на содержании детей, имеют возможность получить финансовую поддержку в размере более 2000 гривен. Эта помощь предназначена для наиболее уязвимых слоев населения при содействии Министерства иностранных дел Германии.

Информацию о доступности этой помощи обнародовал фонд "Благополучие детей", который отвечает за распределение средств. Работа фонда ведется в сотрудничестве с немецкой организацией Diakonie Katastrophenhilfe (DKN) и финансируется Министерством иностранных дел Германии. Фонд также сообщил о начале отбора участников в программу денежной помощи.

Помощь обещают для семей, которые признают наиболее уязвимыми: они получат выплаты из расчета 2400 грн на человека в течение 4 месяцев. Деньги предназначены для покупки продуктов питания и средств гигиены. Принять участие в отборе могут семьи, которые:

воспитывают детей до 18 лет ;

; получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;

после февраля 2022 года; сейчас живут в Киеве или в Киевской области.

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Не имеют права на участие в программе те семьи, которые с 2022 по 2024 год получили ваучеры МЕТРО от фонда "Благополучие детей", а также те, кто уже получает финансовую поддержку от других благотворительных организаций. Программа доступна для семей, переехавших из таких областей:

Автономная Республика Крым;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Семьи, соответствующие указанным критериям и нуждающиеся в помощи, могут подать заявку на участие в программе. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету до 18 августа. Подача заявки также требует предоставления следующих документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;

документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.п.).

Напомним, ранее мы писали, что ВПЛ ожидают изменения в выплатах с 1 августа.

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