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Украинским водителям рассказали, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в 2025 году

Анастасия Крыщук

Украинским водителям рассказали, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в 2025 году
Как и где проверить штрафы за нарушение ПДД. Источник: Фото из открытых источников

Современные технологии значительно облегчили процесс контроля и уплаты штрафов за нарушение ПДД. Автовладельцы имеют возможность оперативно проверять наличие задолженности и осуществлять оплату с помощью онлайн-сервисов.

Так, в 2025 году доступно несколько способов проверки штрафов. О них рассказали на сайте "Твоя машина".

Где можно проверить штрафы по номеру автомобиля

  • Официальный сайт МВД Украины позволяет найти штрафы по госномеру авто или данным водителя.
  • YouControl – сервис, предоставляющий сведения о нарушениях.
  • OpenDataBot – платформа для проверки суммы и статуса штрафов.
  • Мобильные приложения Дия и "Приват24" – удобные инструменты для проверки и быстрой оплаты.
  • Приложение "Штрафы ПДД" (Android/iOS) помогает контролировать наличие штрафов и оплачивать их онлайн.

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Какие последствия ожидают при несвоевременной уплате штрафа

Просрочка оплаты штрафов может повлечь за собой существенные последствия:

  • Увеличение суммы долга – ежедневное начисление пени до 10% за задержку платежа.
  • Ограничение управления транспортом – возможно временное лишение водительских прав.
  • Принудительное взыскание – исполнительные органы могут заморозить счета и наложить арест на имущество.

Как оплатить штраф за нарушение ПДД

Оплатить штраф можно следующими способами:

  • Через онлайн-сервисы: Дия, "Приват24", OpenDataBot.
  • Используя мобильные платежи: Google Pay, Apple Pay.
  • Через банковские терминалы и банкоматы.

Напомним, украинским водителям грозит 3400 грн штрафа за несвоевременную замену прав.

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