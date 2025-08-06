Украинским женщинам платят заметно меньше, чем мужчинам: насколько велик разрыв в зарплатах

Женщины в Украине сталкиваются с существенным разрывом в оплате труда – их средний заработок на 18,6% ниже, чем у мужчин. Это означает, что для достижения аналогичного уровня дохода им приходится работать больше.

В течение жизни это накапливается в дополнительные 6,5 лет трудовой деятельности. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности Винницкой области, ссылаясь на официальные данные правительства Украины.

Чтобы полностью ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда, Украине, по разным оценкам, может понадобиться более века. Впрочем, уже сейчас страна делает конкретные шаги в этом направлении. В частности, внедрена Национальная стратегия по преодолению неравенства в заработной плате между женщинами и мужчинами, которая предусматривает уменьшение этого разрыва до 13,7% к 2030 году.

Читайте также: Трудовые будни Европы и Украины: где люди проводят больше времени на работе

Что происходит на украинском рынке труда

Женщины на рынке труда сталкиваются с рядом вызовов, среди которых – преимущественная занятость в отраслях с невысоким уровнем оплаты, таких как сфера ухода, образование и здравоохранение. Кроме того, им сложнее продвигаться по карьерной лестнице, что ограничивает доступ к руководящим должностям и, соответственно, к более высоким заработкам.

В промышленном секторе, где доминируют мужчины, средняя зарплата женщин на 25% ниже. Еще больший разрыв наблюдается в финансовой и страховой отраслях – там женщины получают на 31,5% меньше. В сферах культуры, спорта, развлечений, а также в курьерских и почтовых службах разница в оплате достигает трети – женщины зарабатывают значительно меньше, чем их коллеги-мужчины.

"Такая ситуация не потому, что женщины не хотят работать. Многие женщины теряют работу вследствие беременности и ухода за ребенком, поскольку за это время теряют навыки и уже не могут вернуться к работе. В условиях войны эта ситуация обостряется, потому что особенно в прифронтовых городах быть с ребенком – это не прихоть, банально школы и садики не работают или работают в ограниченном формате, а частные стоят слишком дорого", – подчеркивают в управлении инспекционной деятельности.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие "мужские" должности предлагают женщинам украинские работодатели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!