Украинскую семью с детьми депортировали из Германии: что стало причиной

На границе между Германией и Польшей, вблизи Франкфурта-на-Одере, была депортирована большая украинская семья с маленькими детьми.

Об этом информирует издание BILD.

Сообщается, что 31 летний водитель из Украины управлял авто с польской регистрацией, когда его остановили немецкие правоохранители. Он предъявил им действительный загранпаспорт. Вместе с ним в транспортном средстве находилось еще семь пассажиров - это была одна украинская семья, в состав которой входило еще семь человек в возрасте от 3 до 46 лет. Однако оказалось, что у них при себе не было никаких документов, которые позволяют пересекать границу или находиться в Германии.

Согласно сообщениям прессы, эту группу лиц доставили в полицейский участок для дальнейшего расследования обстоятельств их незаконного въезда и пребывания в стране. Водителя обвинили в нелегальной перевозке иностранцев. В результате, всех восемь членов семьи депортировали в Польшу. Детали о том, какие именно документы, отсутствовали у украинцев, не сообщается.

Напомним, ранее в Германии рассматривали возможность прекращения выплат государственной поддержки безработным украинским беженцам из-за недостаточного стимула к нахождению работы. Федеральное правительство намерено ввести более строгие правила, чтобы мотивировать людей к трудоустройству.

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