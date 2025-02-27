Украинцам грозят наказания за нарушение прописки: что нужно знать

Регистрация места проживания или прописка является важным этапом административных процедур в Украине. В 2025 году этот процесс претерпел определенные изменения, способствующие его упрощению и цифровизации.

Редакция UAportal рассматривает процедуру регистрации для взрослых и детей, какие документы необходимо представить и какие последствия ожидают за нарушение сроков регистрации. Согласно действующим нормам, лицо, снявшееся с регистрации по предыдущему месту жительства, должно пройти регистрацию по новому адресу в течение 30 дней. В случае нарушения этого срока возможны штрафы.

Процедура прописки производится в день подачи всех необходимых документов. Если лицо желает, снятие с предыдущего места регистрации и регистрация по новому адресу могут быть выполнены одновременно.

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Для того чтобы сняться с регистрации, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), органы местного самоуправления или исполнительные органы на селе. Следует иметь при себе паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Какие документы нужны для регистрации места жительства в 2025 году

Для регистрации места проживания взрослым необходимо предоставить:

Паспорт или ID-карту регистрируемого лица.

Паспорт владельца жилья (если регистрация проходит в чужом доме).

Документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Военный билет (для военнообязанных).

Заявление на снятие с предварительной регистрации (если это актуально).

Квитанцию об уплате административного сбора.

Как осуществить регистрацию места жительства ребенка

Для прописки ребенка в Украине в 2025 году необходимо подготовить:

Паспорта или ID-карты обоих родителей.

Свидетельство о рождении ребенка.

Квитанцию об уплате административного сбора.

Согласие ипотекодержателя или доверенного собственника (если жилье в ипотеке).

Заполненное заявление на регистрацию.

Согласие владельца жилья не требуется, если регистрация ребенка происходит по адресу прописки родителя.

Как получить справку о месте регистрации

Есть несколько вариантов получить выписку о прописке:

Лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или орган регистрации.

Заказать справку через портал или мобильное приложение "Действие".

Какие штрафы угрожают за отсутствие прописки в 2025 году

Если срок регистрации незначительно превышен (более 30 дней), лицу могут выписать предупреждение. В случае, когда просрочка длится больше года, налагается штраф в пределах от 17 до 51 гривны (1-3 тысяч рублей).

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