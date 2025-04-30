Украинцам грозят серьезные штрафы: за что украинцам придется выложить 34 тысячи штрафа

В Украине водителей могут начать штрафовать за чрезмерный шум создаваемого транспортными средствами. Сумма штрафа за первое нарушение может составить 17 тысяч гривен, а за повторное – уже 34 тысяч гривен.

Такой механизм предусмотрен в законопроекте №9564, поданном в Верховную Раду. Инициаторами документа выступили несколько народных депутатов, в том числе Давид Арахамия и Максим Бужанский из фракции "Слуга народа".

Проект закона уже внесен в повестку дня парламента еще в феврале, поэтому его рассмотрение может состояться в ближайшее время.

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Согласно положениям документа, за нарушение норм допустимого шума предлагается ввести финансовые санкции, а также временно лишать права управлять автомобилем. В частности:

первое нарушение – штраф 17 000 гривен;

повторное – штраф 34 000 гривен и лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

В то же время лишение водительских прав может быть необязательным. Законопроект предусматривает возможность ограничиться только штрафом даже при повторном нарушении.

Зачем хотят ввести новые штрафы

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что целью новшества является борьба с чрезмерным шумом, который влечет за собой автомобили с модифицированными системами выхлопа. Такое оборудование повышает громкость двигателя, что мешает гражданам и вызывает общественное негодование.

Особое внимание обращают на то, что в условиях военного состояния громкие звуки автомобилей могут быть восприняты как угроза: они напоминают шум дронов, беспилотников или вводящих в заблуждение военных и работников правоохранительных органов ракеты.

Раньше мы рассказывали, когда водителю можно пересечь сплошную линию разметки и не получить штраф.

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