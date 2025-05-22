Украинцам изменят условия выезда за границу: что важно знать

В Украине внедрены обновленные правила по порядку пересечения границы пассажирскими автобусами. Нововведения регулируют, в каком порядке транспорт прибывает в пункты пропуска, а также предусматривают обязательное использование системы "єЧерга".

Теперь перевозчики обязаны добросовестно бронировать временные интервалы – в случае нарушений рискуют потерять доступ к электронной очереди на следующий месяц. Это решение призвано сократить очереди и оптимизировать пропуск транспорта. Эти изменения прописаны в проекте приказа Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ касается официального регламентирования использования системы "єЧерга" для перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки.

Обновленные правила подразумевают четко структурированную процедуру бронирования слотов, устанавливают требования к обустройству зон ожидания, а также вводят санкции за недобросовестное использование системы. В частности, компании, которые регулярно резервируют места в электронной очереди, но не выполняют рейс, лишатся возможности пользоваться сервисом в следующем месяце. Такое решение должно устранить проблему так называемых "мертвых слотов", тормозящих процесс пересечения границы.

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Обновленные правила также включают координацию с пограничной службой и техническими администраторами, что должно обеспечить прозрачность и контролируемость всего процесса. Благодаря четкому учету транспорта и повышенной ответственности перевозчиков ожидается повышение эффективности работы пунктов пропуска.

Толчком к внедрению таких изменений явился значительный рост автотрафика, вызванный полномасштабной войной, а также закрытием воздушного и морского сообщения. В результате на границе образовывались многокилометровые пробки — кое-где очереди достигали 10–12 км, включая автобусы с пассажирами, которые часами ждали пересечения.

Предполагается, что введение упорядоченной системы позволит снизить очереди, повысить качество обслуживания пассажиров и минимизировать риски злоупотреблений и коррупционных схем. Пока документ обнародован как проект приказа и ожидает утверждения после завершения общественного обсуждения.

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