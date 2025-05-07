Украинцам назвали 20 льгот для УБД, о которых большинство не знает

Лица, получившие официальный статус участника боевых действий, имеют право пользоваться рядом государственных льгот. К ним их числа относятся социальные, медицинские, трудовые и транспортные льготы.

Военнослужащие могут оформить статус УБД, что открывает доступ к разнообразным видам поддержки от государства. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Министерство обороны.

Медицинское обеспечение:

получение бесплатных лекарственных средств, медицинских изделий, иммунобиологических препаратов по назначению врача;

Льготное право на первоочередное безвозмездное зубное протезирование (кроме изделий из драгоценных металлов);

возможность бесплатного санаторно-курортного лечения или выплата компенсации за его стоимость;

Сохранение права на обслуживание в госпиталях и поликлиниках после ухода на пенсию или при смене места работы;

Приоритет в предоставлении медицинских услуг в больницах и аптеках, а также первоочередная госпитализация;

Обязательно ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием профильных специалистов.

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Жилищные и коммунальные льготы:

Уменьшение квартирной платы на 75% (в пределах 21 м2 на человека и дополнительно 10,5 м2 на семью);

Компенсация 75% от стоимости потребленных коммунальных услуг и газа в пределах среднестатистических норм;

Скидка 75% на стоимость топлива для домов, не подключенных к системе центрального отопления;

Льгота в 20% на установку домашнего телефона и 50% – на ежемесячную абонплату;

Преимущественное право на получение жилья для находящихся в очереди на улучшение жилищных условий;

Приоритетное вступление в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие объединения, а также первая очередь на приобретение строительных материалов.

Транспортные льготы:

Право на безвозмездный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси) при предъявлении соответствующего удостоверения;

Возможность бесплатно воспользоваться всеми видами транспорта раз в два года или получить 50% скидку на одну поездку ежегодно.

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Трудовые льготы:

возможность самостоятельно выбирать удобный период ежегодного отпуска и получать дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска ежегодно;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от трудового стажа;

Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата, а также на трудоустройство при ликвидации организации или предприятия.

Другие социальные гарантии

Кроме основных льгот, участники боевых действий имеют право на ряд дополнительных социальных преимуществ, в частности:

Ежегодное получение единовременного пособия ко Дню Независимости Украины;

Приоритетное предоставление услуг в сфере бытового обслуживания, общественного питания и транспорта;

Прибавка к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

Компенсация расходов по уходу, если лицо не может получать услуги в государственных учреждениях социальной защиты;

Освобождение от уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет.

Кроме того, государство гарантирует участникам боевых действий и их детям целевую поддержку для получения профессионального, профессионального высшего или высшего образования в учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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