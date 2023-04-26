Украинцам объяснили, как самостоятельно увеличить пенсию

Украинцы могут увеличить размер пенсии до 50%. Речь идет о гражданах, которые официально трудоустроены и получают страховой стаж.

Для этого нужно по собственному желанию увеличить пенсионный возраст. В частности, вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев, пишет OBOZREVATEL.

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Согласно законодательству, если лицо самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, пенсионные выплаты увеличиваются, в частности:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – каждый месяц без пенсии, размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Таким образом, в случае выхода на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, можно получить прибавку в размере около 50%.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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