Украинцам объяснили, кто может досрочно выйти на пенсию и что для этого нужно

В Украине граждане могут досрочно выйти на пенсию. Речь идет об оформлении пенсионных выплат до наступления необходимого возраста.

По данным Пенсионного фонда, досрочно выйти на пенсию можно при условии работы на вредных производствах. Об этом сообщает "На пенсии".

Впрочем, существуют другие категории граждан, которые могут досрочно оформить пенсию. В частности, речь идет о:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

членов семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: У украинцев могут забрать до 50% пенсии: подробности

Кроме них преждевременную пенсию могут оформить граждане, уволенные с работы по сокращению штата или по состоянию здоровья. Впрочем, это возможно при условии, что до достижения пенсионного возраста остается не более 1,5 года.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!