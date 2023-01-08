Украинцам объяснили, можно ли увеличить стаж для пенсии работой за границей

В Украине для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь достаточное количество страхового стажа. К нему также может быть отнесен период трудоустройства за границей.

Этот вопрос актуален для многих граждан Украины, вынужденных уехать за границу из-за полномасштабного вторжения рф. Ответ, зачислят ли в страховой стаж официальную работу за границей, подготовили на Соцплатформе.

В частности, у издания спросили, зачислят ли социальный стаж, приобретенный в Венгрии.

Отмечается, что при назначении пенсии в Украине учитываются годы стажа, приобретенные в Венгрии. Однако, чтобы их включили в общий страховой стаж, необходимо предоставить подтверждение, полученное в компетентном органе Венгрии.

Напомним, в Украине с 1 декабря изменили выплаты для пенсионеров в возрасте до 70 лет. В частности, пенсионные выплаты для ряда граждан по возрасту повысили на 200 гривен.

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