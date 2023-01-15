Украинцам рассказали о трех простых лайфхаках, которые помогут согреться в помещении без отопления

В Украине продолжается нестабильная ситуация с энергоснабжением из-за ракетных ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому многие украинцы вынуждены оставаться в домах без отопления, если оно зависит от света.

Впрочем, даже при таких обстоятельствах можно быстро согреться. "Вікна" рассказали о трех действенных лайфхаках, которые помогут утеплиться в помещении без отопления, особенно ночью.

Прежде всего украинцам советуют следить за температурой в помещении. Гораздо легче заснуть в холодной комнате, поэтому не обязательно поднимать температуру выше 19 градусов. Кроме того, такая температура позволит быстрее согреться под одеялом и легче проснуться утром.

Важно также обратить внимание на тепло ног. В частности, хлопчатобумажные носки позволят быстрее согреться не только нижним конечностям, но и улучшат общее восприятие организмом окружающей температуры.

Еще одним предметом, который поможет согреться в квартире без отопления является одеяло. Следует обратить внимание на качество одеяла, потому что, например, синтепон, довольно быстро портится и может сбиться после первой стирки. Дополнительным утеплением под одеялом может стать обычная пластиковая бутылка с горячей водой, обмотанная полотенцем, чтобы не обжечь кожу.

Напомним, жители Норвегии поделились 10 лайфхаками, которые помогут быстро согреться зимой. Если вы до сих пор не нашли для себя полезных лайфхаков, тогда, возможно, именно эта статья сможет вам помочь.

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