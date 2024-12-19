Украинцам с газовыми плитами рекомендуют установить важный прибор: что это даст

Украинским потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) советуют установить газовый сигнализатор – устройство, осуществляющее постоянный мониторинг качества воздуха. Это особенно важно для тех, у кого дома или в квартирах есть газовые плиты. Стоимость такого прибора варьируется от 1180 до 3999 грн.

Об этом пишет UAportal со ссылкой на Газоснабжающую компанию "Нефтегаз Украины". Там уточнили, что газовый сигнализатор способен обнаруживать утечку опасных веществ, в частности:

метана, который может вызвать взрыв;

пропана и бутана, используемых в бытовых газовых плитах;

окиси углерода (угарного газа), образующегося при неполном сгорании топлива.

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Кроме того, устройство способно измерять концентрацию опасных веществ в воздухе, автоматически отключать подачу газа и обнаруживать утечку.

По данным "Нафтогаза", стоимость такого прибора варьируется от 1180 до 3999 грн. "Каждый потребитель может выбрать газовый сигнализатор исходя из собственного бюджета и потребностей. При необходимости устройство можно подключить к охранной сигнализации для оперативного реагирования на аварийную ситуацию", – сообщили в компании.

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