Украинцам снова будут выплачивать более 10 тыс. грн помощи: кто сможет получить деньги

Граждане Украины, пострадавшие от войны, снова имеют возможность получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Сумма выплат составляет 10,8 тысячи гривен, однако она предназначена исключительно для тех, кто ранее в этом году уже подавал заявку и входит в число наиболее уязвимых слоев населения.

В Норвежском совете по делам беженцев (NRC) объяснили, что возобновление выплат является продолжением программы, которую ранее приостановили в начале года. Сейчас организация имеет возможность выполнить обязательства перед теми, кто подал заявки в период с 20 до 29 января 2025 года. В то же время отмечается, что размер доступного финансирования для текущего этапа будет значительно меньше, чем ожидалось, ведь доноры не способны поддержать столько людей, сколько планировалось сначала.

"Помощь будет сосредоточена на наиболее уязвимых домохозяйствах, проживающих на прифронтовых территориях. Денежные переводы будут осуществляться в течение ближайших недель. После завершения переводов NRC удалит все персональные данные участников, которые не были отобраны", – рассказали в организации.

Повторно подавать заявки не нужно – отбор будет проводиться среди тех, кто уже отправил их в период с 20 по 29 января. Актуальный статус можно проверить через функцию самопроверки на платформе NeedAid, используя код заявки, который поступал в SMS еще в январе. При этом, даже если этот код потерялся, переводы все равно получат те, кто был выбран.

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"Мы понимаем, что это решение может вызвать беспокойство. Однако цель NRC – обеспечить справедливый и прозрачный процесс для тех, кто больше всего нуждается в помощи", – пояснили в Норвежском совете.

На кого рассчитана помощь

Программа направлена на оказание помощи людям, которые находятся в районах активных боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома. Предпочтение отдается семьям, которые понесли потери в результате войны. Основными факторами рассмотрения заявки являются следующие критерии:

местонахождение – проживание в регионах, близких к линии фронта;

– проживание в регионах, близких к линии фронта; статус перемещения – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество;

– внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество; состав семьи и последствия войны – домохозяйства, имеющие значительные убытки из-за войны, будут иметь больший шанс на выплату.

Нынешняя программа имеет важное условие – участники должны находиться на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, определенных по состоянию на 1991 год.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить помощь от Великобритании.

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