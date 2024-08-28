Украинцам стали чаще предлагать работу: кого больше всего ищут работодатели

Война меняет украинский рынок труда, и бизнес понемногу приспосабливается к новым условиям, что привело к увеличению количества вакансий для ветеранов в 2024 году на 82%. Наиболее распространенные предложения для них - это работа менеджера по продажам, продавца-консультанта, грузчика и кассира.

Об этом информирует Анастасия Розлуцкая, которая возглавляет проект по трудоустройству ветеранов на одной из ведущих платформ по поиску работы. По ее информации, примерно 80% компаний признают важность трудоустройства ветеранов, однако только 37% создают доступную и инклюзивную рабочую среду. Об этом пишет OBOZ.UA.

Специалист подчеркнула, что 42% украинских компаний начали указывать в своих объявлениях о вакансиях, открытых для ветеранов, а также готовы рассматривать их кандидатуры наравне с другими. Однако из-за предвзятого отношения ветеранам редко предлагают работу в индустрии красоты, фитнеса или на руководящих должностях. Чаще всего они получают такие предложения:

менеджер по продажам;

продавец-консультант;

грузчик;

кассир и т.д.

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Херсонская, Тернопольская, Львовская и Николаевская области возглавляют список украинских регионов по количеству вакансий для ветеранов. Наименьший показатель таких вакансий наблюдается в Харьковской, Донецкой и Полтавской областях. В целом больше всего предложений работы для ветеранов сконцентрировано в пяти областях:

Киевская;

Львовская;

Днепропетровская;

Одесская;

Ивано-Франковская.

Следует заметить, что в 2024 году Украина столкнулась с существенным дефицитом рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции. Количество вакансий на кадровых порталах достигло рекордного уровня, и предложений на рынке стало больше, чем до начала войны, однако количество кандидатов существенно уменьшилось.

Это создает необходимость интеграции ветеранов в трудовой процесс. Также важна поддержка государства для бизнеса, который пытается обеспечить инклюзивность для всех социальных групп.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто в Украине получает самые высокие зарплаты по данным Госстата.

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