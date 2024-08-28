Українцям стали частіше пропонувати роботу: кого найбільше шукають роботодавці
Війна змінює український ринок праці, і бізнес потроху пристосовується до нових умов, що спричинило збільшення кількості вакансій для ветеранів у 2024 році на 82%. Найбільш поширені пропозиції для них – це робота менеджера з продажу, продавця-консультанта, вантажника та касира.
Про це інформує Анастасія Розлуцька, яка очолює проєкт з працевлаштування ветеранів на одній із провідних платформ з пошуку роботи. За її інформацією, приблизно 80% компаній визнають важливість працевлаштування ветеранів, проте лише 37% створюють доступне та інклюзивне робоче середовище. Про це пише OBOZ.UA.
Фахівчиня підкреслила, що 42% українських компаній почали вказувати у своїх оголошеннях про вакансії, що відкриті для ветеранів, а також готові розглядати їх кандидатури нарівні з іншими. Однак через упереджене ставлення ветеранам рідко пропонують роботу в індустрії краси, фітнесу або на керівних посадах. Найчастіше вони отримують такі пропозиції:
- менеджер з продажу;
- продавець-консультант;
- вантажник;
- касир тощо.
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Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області очолюють список українських регіонів за кількістю вакансій для ветеранів. Найменший показник таких вакансій спостерігається в Харківській, Донецькій та Полтавській областях. Загалом найбільше пропозицій роботи для ветеранів сконцентровано в п'яти областях:
- Київська;
- Львівська;
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Івано-Франківська.
Слід зауважити, що у 2024 році Україна зіткнулася з істотним дефіцитом робочої сили через мобілізацію та еміграцію. Кількість вакансій на кадрових порталах досягла рекордного рівня, і пропозицій на ринку стало більше, ніж до початку війни, проте кількість кандидатів суттєво зменшилася.
Це створює необхідність інтеграції ветеранів у трудовий процес. Також важливою є підтримка держави для бізнесу, який намагається забезпечити інклюзивність для всіх соціальних груп.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто в Україні отримує найвищі зарплати згідно з даними Держстату.
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