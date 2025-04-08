Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку
Украинцам возместят средства, которые были безосновательно начислены в платежках за коммунальные услуги. Общая сумма компенсации приближается к одному миллиону гривен.
В апреле прошлого года Госпродпотребслужба возобновила проведение внеплановых проверок поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на официальный сайт правительства.
В течение 2024 года было осуществлено 241 внеплановую проверку, по результатам которых потребителям возместили 2,5 миллиона гривен.
"С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения", – сообщает служба.
Читайте также: Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение
Результаты проведенных проверок следующие:
- вынесено 18 штрафов на сумму 413,4 тыс. грн;
- 26 должностных лиц привлечены к ответственности с общей суммой штрафов 46,1 тыс. грн;
- регуляторные органы обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.
Госпродпотребслужба рекомендует гражданам внимательно проверять свои платежные документы. В случае возникновения сомнений относительно правильности тарифных начислений следует:
- пересмотреть все сопроводительные документы;
- обратиться к поставщику услуг с требованием объяснить, как осуществлялись расчеты;
- сообщить о возможных нарушениях в Госпродпотребслужбу.
Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточаются правила проверки счетчиков.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!