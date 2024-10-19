Украинцев хотят лишить возможности пополнять карты через терминал: подробности

Правила пополнения банковских карточек в Украине могут существенно измениться. Предлагается ограничить возможность бесплатного пополнения карт других лиц через терминалы. Пополнение собственной карты через терминал остается возможным, но с некоторыми ограничениями

По словам Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, эта инициатива направлена на борьбу с уклонением от налогообложения. Некоторые работодатели использовали эту возможность для выплаты заработной платы, избегая налогов.

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Национальный банк Украины уже ввел определенные ограничения. Теперь пополнение чужой карты через терминал не будет бесплатным, поскольку система будет отслеживать следующие операции. За перевод придется уплатить налог, хотя точная сумма пока не указана.

Также может потребоваться заполнение налоговой декларации, что потребует дополнительного времени и усилий. Эти изменения должны усилить контроль над финансовыми операциями и обеспечить более справедливую систему налогообложения в стране.

Следует напомнить, что НБУ уже установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для P2P-платежей между физическими лицами. Это ограничение будет действовать до апреля 2025 года и касается переводов с карты на карту через банковские приложения и другие специализированные сервисы быстрых денежных переводов.

Напомним, ранее нардеп назвал дату, когда украинцев ожидает повышение тарифа на свет.

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