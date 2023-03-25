Украинцев призвали не выключать свет в 'Час Земли': в чем причина

В субботу, 25 марта, с 20:30 до 21:30 во всем мире стартует "Час Земли" – это международная акция, которую многие годы проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Цель акции – обратить внимание на проблемы изменения климата, напомнить о необходимости ответственного отношения к ресурсам планеты и природы.

Традиционно в рамках акции люди по всей планете на 60 минут выключают свет и все электрические приборы. А на административных зданиях и памятниках архитектуры принято тушить подсветку.

Однако в этом году украинцев призывали не присоединяться к инициативе. В НЭК "Укрэнерго" заявили, что "это не способствует экономической электроэнергетике, не соглашается на Землю, зато можно очень повредить энергосистемы".

В НЭК заявляют, что эта инициатива "на самом деле вредна" и добавляет "дополнительную работу диспетчерам".

Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать все потребленной – это закон физики. Одновременное выделение света – это кратковременное снижение потребления. Если это действие поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к прибыльной мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вызвать снижение мощности маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки", – пояснили в Укрэнерго.

Там добавили, что эта инициатива "вредна" еще и потому, что сейчас украинские электростанции, как сети, отметили значительные повреждения от ударов России.

"Разное включение, а затем включение, когда "Час Земли" завершится – это лишняя нагрузка, которая не на успех надежности энергосистемы. Лучшим вне каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали не только во время "Часа Земли", а ежедневно "умно пользоваться электроэнергией".

Отметим, впервые мероприятие, которое должно привлечь внимание к неконтролируемому расходу ресурсов планеты, было организовано в 2007 году в Сиднее (Австралия). В следующем году к нему присоединилось множество стран и городов во всем мире. А в 2009 году акция стала самой масштабной в истории человечества — более миллиарда жителей планеты приняли в ней участие.

Что такое Час Земли

В 2004 году организаторы акции обратили внимание на научные исследования по изменению климата планеты и с помощью рекламного агентства решили привлечь как можно больше народа к решению этой проблемы. И к 2005 году была разработана идея, которую реализовали в виде акции с отключением света на один час. Тогда она получила название "Большой щелчок", но в 2006 его сменили на "Час Земли", чтобы снять акцент с простого отключения света и усилить внимание на проблемах всей планеты.

В первой акции, которая проводилась в Сиднее, участвовало около 2,2 млн. жителей и 2100 организаций. Но уже в 2008 году к Часу Земли присоединились 35 стран и более 400 городов. Тогда была отключена подсветка многих известных построек и памятников во всем мире.

Ежегодно в Час Земли во всех странах и городах-участниках отключается подсветка памятников, муниципальных и коммерческих учреждений и других участвующих в акции организаций.

В этот день обычно устраиваются флешмобы, где собираются все желающие выразить свою поддержку, обсуждаются экологические инициативы, проводятся лекции о состоянии природных ресурсов и угроз, а также, что каждый из нас может сделать для сохранения планеты.

Акцию Час Земли преследуют и критики, считающие, что за час невозможно снизить потребление электричества, а скачок напряжения, образующегося вследствие массового отключения света, создает нагрузку, которая негативно влияет на работу электростанций.

Ранее в Укрэнерго прокомментировали возможные изменения тарифов на свет.

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