Українців закликали не вимикати світло у 'Годину Землі': в чому причина

У суботу, 25 березня, з 20:30 до 21:30 у всьому світі стартує "Година Землі" – це міжнародна акція, яку багато років поспіль проводить Всесвітній фонд дикої природи (WWF). Мета акції – привернути увагу до проблем зміни клімату, нагадати про необхідність відповідального ставлення до ресурсів планети та природи.

Традиційно в рамках акції люди на всій планеті на 60 хвилин вимикають світло та всі електричні прилади. А на адміністративних будівлях та пам'ятниках архітектури заведено гасити підсвічування.

Однак цього року українців закликали не доєднуватися до ініціативи. В НЕК "Укренерго" заявили, що "це не сприяє економічній електроенергетиці, не погоджується Землі, зате можна дуже пошкодити енергосистеми".

В НЕК заявляють, що ця ініціатива "насправді шкідлива" та додає "додаткової роботи диспетчерам".

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"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати всі спожитої – це закон фізики. Одночасне виділення світла – це короткочасне зниження споживання. Якщо цю дію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до прибуткової потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде викликати зниження потужності маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки", – пояснили в Укренерго.

Там додали, що ця ініціатива "шкідлива" ще й тому, що зараз українські електростанції, як і мережі, відзначили значні пошкодження від ударів росії.

"Різне включення, а потім включення, коли “Година Землі" завершиться – це зайве навантаження, яке не на успіх надійності енергосистеми. Найкращим поза кожним буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали не лише під час "Години Землі", а щоденно "розумно користуватися електроенергією".

Зазначимо, вперше захід, який має привернути увагу до неконтрольованої витрати ресурсів планети, було організовано 2007 року в Сіднеї (Австралія). Наступного року до нього приєдналася величезна кількість країн та міст у всьому світі. А 2009 року акція стала наймасштабнішою в історії людства — понад мільярд жителів планети взяли в ній участь.

Що таке Година Землі

У 2004 році організатори акції звернули увагу на наукові дослідження щодо зміни клімату планети та за допомогою рекламної агенції вирішив залучити якнайбільше народу до розв'язання цієї проблеми. І до 2005 року було розроблено ідею, яку реалізували у вигляді акції з відключенням світла на одну годину. Тоді вона отримала назву "Велике клацання", але в 2006 його змінили на "Годину Землі", щоб зняти акцент із простого вимикання світла та посилити увагу на проблемах усієї планети.

У першій акції, що проводилася в Сіднеї, брало участь близько 2,2 млн жителів та 2100 організацій. Але вже у 2008 році до Години Землі приєдналися 35 країн та понад 400 міст. Тоді було відключено підсвічування багатьох відомих будівель та пам'яток у всьому світі.

Щороку в Годину Землі у всіх країнах та містах-учасниках вимикається підсвічування пам'яток, муніципальних та комерційних установ та інших організацій, що беруть участь в акції.

Цього дня зазвичай влаштовуються флешмоби, де збираються всі охочі, щоб висловити свою підтримку, обговорюються екологічні ініціативи, проводяться лекції про стан природних ресурсів та погрози, а також про те, що кожен із нас може зробити для збереження планети.

Акцію Годину Землі переслідують і критики, які вважають, що за годину неможливо знизити споживання електрики, а стрибок напруги, що утворюється внаслідок масового вимкнення світла, створює навантаження, яке негативно впливає на роботу електростанцій.

Раніше в Укренерго прокоментували можливі зміни тарифів на світло.

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