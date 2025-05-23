Украинцы, которые не снимали пенсию больше года, потеряют сохраненные средства в Ощадбанке: что известно

Изменения коснутся граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и продолжающих получать пенсионные выплаты. Теперь их средства будут храниться в другом финансовом установлении.

Лица, которые находятся на ТОТ, и в дальнейшем имеют право на пенсионные выплаты, но только при условии прохождения идентификации в Пенсионном фонде Украины – лично или посредством видеосвязи. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Пенсионный фонд Украины уже длительное время – от года до 5–7 лет – не имеет возможности установить контакт с частью пенсионеров. Эти лица не используют свои пенсионные карты, так что средства просто накапливаются на счетах в "Ощадбанке".

По состоянию на 1 октября 2023 сумма таких неиспользованных пенсий превысила 10 миллиардов гривен. Это деньги, предназначенные для пенсионеров из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые оказались под оккупацией еще до полномасштабного вторжения 2022 года.

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С этими гражданами не было установлено никакой связи: они не снимали средства, не пользовались счетами и не контактировали с банком. Фактически банк использовал эти пенсионные остатки как собственные свободные ресурсы для текущих финансовых операций.

С целью усиления стабильности пенсионной системы было принято новое решение: подобные накопленные суммы будут сохраняться в дальнейшем не в "Ощадбанке", а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Кого затрагивают изменения

Эти нововведения касаются только пенсионеров, одновременно отвечающих следующим условиям:

имеют статус внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных районов Донецкой или Луганской областей (или имели такой статус раньше) при условии, что эти территории были оккупированы еще до 24 февраля 2022;

получали пенсионные выплаты как ВПЛ до начала полномасштабной войны;

не пользовались своим пенсионным счетом или картой более 12 месяцев.

ИЛИ не прошли физическую идентификацию в "Сбербанке" в течение полугода с момента, когда это должно было быть сделано. Право на пенсионные выплаты остается в полном объеме за лицами, на чьи счета они были начислены.

Иными словами, если пенсионеры живы или имеют законных наследников, они и дальше имеют полное право на получение причитающихся им средств. Изменение произошло только в порядке хранения этих сумм – теперь они не будут оставаться в "Ощадбанке", а будут храниться в Пенсионном фонде Украины, где и будут ждать своего владельца.

Раньше мы рассказывали, кому перечислят пенсионные выплаты сразу за несколько месяцев.

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