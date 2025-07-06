Украинцы массово покупают подержанные авто: какая модель самая популярная и сколько она стоит
В июне 2025 года в Украине было зарегистрировано 20,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 9,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Лидером продаж среди марок стал Volkswagen Golf, который приобрели 835 человек. Цена на автомобили этой модели возрастом до 5 лет варьируется от 14,5 до 18,15 тыс. долларов.
Согласно данным Института исследований авторынка, в июне 2025 года наблюдалось снижение покупок иностранных подержанных авто на 8,8% по сравнению с маем этого же года. Такое сокращение наблюдается с начала года. Об этом пишет OBOZ.UA.
Указывается, что в 2025 году больше всего подержанных иностранных легковых автомобилей было приобретено в мае – 22,5 тыс. единиц, тогда как в январе этот показатель был наименьшим - всего 14,47 тыс. штук.
"Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение июня 2025 года, уменьшился с 9,6 года до 8,9 года. Пусть пригнали меньше, но несколько меньшего возраста", – говорится в сообщении.
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На какие подержанные авто наибольший спрос в Украине
Самым востребованным подержанным автомобилем из-за рубежа среди украинцев стал Volkswagen Golf – приобретено 835 таких машин. В топ-10 также попали:
- Skoda Octavia – 654.
- Volkswagen Tiguan – 632.
- Tesla Model Y – 570.
- Audi Q5 – 529.
- Tesla Model 3 – 518.
- Nissan Leaf – 468.
- Volkswagen Passat – 455.
- Renault Megane – 450.
- Nissan Rogue – 435.
Какова стоимость наиболее популярной модели
Цены на Volkswagen Golf варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как техническое состояние, пробег и другие. Согласно данным портала auto.ria:
Подержанный автомобиль 2020 года выпуска с пробегом 22 тыс. км после аварии предлагают за 14,5 тыс. долларов.
В то же время авто 2021 года выпуска с пробегом 188 тыс. км доступен для покупки за 17,55 тыс. долларов.
Также автомобиль 2021 года выпуска с пробегом 248 тыс. км продается за 18,15 тыс. долларов.
Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.
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