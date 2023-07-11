Украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи: правительство расширило список

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременную помощь в размере 5000 гривен. Такая помощь от государства предусмотрена ряду граждан.

Впрочем, Кабмин принял решение расширить перечень категорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, теперь финансовую помощь могут получить пострадавшие от подтопления из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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Кроме того, в Кабмине отменили норму, которая не давала права на выплаты украинцам, которые по состоянию на 5 июня 2023 года были зарегистрированы в качестве получателей помощи на проживание для ВПЛ.

"Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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