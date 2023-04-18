Украинцы могут получить более 6500 грн помощи: как подать заявку

Для пострадавших от войны украинцев существуют международные программы помощи. Одна из таких программ возобновляет прием заявок на выплаты 6,6 тысячи гривен.

Речь идет о трехмесячной помощи ООН. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, отвечающие ряду условий. В частности, это:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) после 24 февраля 2022 года;

граждане, пострадавшие от военной агрессии российских оккупантов в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях;

граждане, вернувшиеся на места постоянного проживания после вынужденного выезда (территории, где шли бои).

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Средства также могут предоставляться семьям, имеющим детей до 18 лет, которых воспитывает один из родителей, а также семьям с пожилыми людьми от 55 лет. Кроме этого, выплаты могут получить семьи, возглавляющие один или несколько пожилых людей, семьи, в которых есть лица с инвалидностью, приемные семьи и другие уязвимые категории граждан.

Помощь будет доступна только тем украинцам, которые раньше не получали деньги от других международных организаций.

Напомним, французская организация Acted выплачивает 2220 грн пособия на каждого члена семьи.

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