Украинцы могут получить скидку на оплату за газ: в 'Нафтогазе' рассказали подробности

Для украинских клиентов "Нафтогаза" (а это 98% потребителей среди населения) тариф на газ составляет 7,96 грн. При этом те, кто осуществляет оплату вовремя, могут воспользоваться скидкой в размере 1%.

В сообщении "Нафтогаза" отмечается, что при получении скидки 1% стоимость газа уменьшится до 7,88 грн. Например, если после наступления холодов ваше потребление газа составит 1000 грн, то со скидкой сумма расходов может снизиться до 990 грн.

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"Каждый клиент имеет возможность получить скидку 1%", – отмечают в компании. Вот два простых шага для ее начисления:

оплатите полную сумму по счету до 15 числа текущего месяца;

оплатить необходимо через личный кабинет на my.gas.ua или с помощью чатбота GASUA.

"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть оплатить необходимо всю сумму с копейками", – объясняют в "Нафтогазе".

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что украинцам перечислят платежку за доставку газа.

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