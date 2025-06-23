Украинцы могут уменьшить свои коммунальные платежки: кто имеет право на льготы и как их оформить

Граждане Украины, которые относятся к льготным категориям, имеют возможность существенно сократить расходы на оплату коммунальных услуг, воспользовавшись государственной помощью. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в ближайший ЦНАП или подать документы онлайн, при условии наличия записи в реестре льготников.

Эту информацию обнародовал Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. Льготы предусматривают частичную скидку или полное освобождение от оплаты за отдельные жилищно-коммунальные услуги в пределах определенных социальных норм. Об этом пишет oboz.ua.

Такие льготы могут предоставляться непосредственно льготнику или членам его семьи, и в некоторых случаях при их назначении учитывается совокупный доход домохозяйства, а в других - нет. Перечень услуг, на которые распространяются льготы, включает:

водоснабжение и водоотвод;

газоснабжение;

электроэнергия;

отопление;

квартплата;

вывоз мусора;

управление многоквартирным домом;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Размер льготы может быть разным и зависит от конкретной ситуации: скидка может составлять 25%, 50%, 75% или полное, 100% освобождение от оплаты. Право на льготы имеют отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством. В частности, оформить такие льготы могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

многодетные семьи;

семьи погибших военнослужащих;

пенсионеры, работавшие в сельской местности в образовании, медицине, библиотеках;

пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

другие льготные категории, определенные государством.

Если в одной семье или домохозяйстве проживает несколько человек, имеющих право на льготы, применяется скидка для того, кто имеет наибольший процент льготы. Подать заявку на получение льготы можно несколькими удобными способами:

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

почтовой отправкой;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;

лично – через ЦНАПы или местные советы (обществ, поселков, городов).

Все заявления в течение трех рабочих дней передаются в соответствующие структурные подразделения социальной защиты или Пенсионного фонда Украины. Перед подачей заявления нужно обязательно зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы, ведь это является необходимым условием для получения поддержки.

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