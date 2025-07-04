Украинцы получат доплату к пенсиям, стипендиям и соцвыплатам: кого касается

Лица, имеющие статус жителей горных населенных пунктов в Украине, будут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям, социальным пособиям и стипендиям. Однако точная сумма доплаты пока не установлена.

Кабинет министров принял соответствующее постановление 2 июля, о чем сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет OBOZ.UA. Постановление распространяется на лиц, которые проживают, работают или учатся в горных населенных пунктах, в соответствии с ч. 2 ст. 6 закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Согласно решению, с 2025 года ежемесячные доплаты будут начисляться тем, кто уже получает определенные государственные выплаты. В частности, это касается получателей:

пенсий;

государственной помощи семьям с детьми;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи на уход;

денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, на уход за ним;

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временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного обеспечения родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";

стипендии, финансируемые за счет средств государственного бюджета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что соцвыплаты в Украине с 1 июля будут начисляться Пенсионным фондом.

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