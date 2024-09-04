Украинцы с низкими пенсиями получат доплату до конца 2024 года

Граждане Украины, которые получают малые пенсии, имеют возможность воспользоваться дополнительными выплатами от Всемирной продовольственной программы ООН. На данный момент в рамках этой инициативы уже выплачено 2 миллиарда гривен.

Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, подчеркнула, что благодаря этому проекту удалось обеспечить финансовую поддержку для самых уязвимых украинцев, которые получают небольшие пенсии. Выплаты осуществляются автоматически. Об этом пишет 24 Канал.

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Чтобы получить помощь, которая компенсирует разницу между 3 250 гривнами и фактической пенсией, не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины. Эту помощь могут получить пенсионеры, отвечающие следующим критериям:

проживают в зоне боевых действий.

их пенсионные выплаты не превышают 3250 гривен.

не получают дополнительных выплат от международных организаций или пособий на жительство для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года.

Следует отметить, что программа стартовала в августе 2023 года и продлится как минимум до конца 2024 года. Финансирование этой программы обеспечивают Германия, Норвегия, Финляндия, Европейский Союз, Швеция, Швейцария и частные доноры.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто из пенсионеров получит доплаты к пенсии в сентябре.

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