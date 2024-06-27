Украинцы смогут по-новому платить за газ: что изменилось
Оплата газа для украинцев стала еще более доступной и удобной. Компания-поставщик "Нафтогаз Украины" объявила о новой возможности оплатить голубое топливо через терминалы city24.
"Нефтегаз" стремится постоянно совершенствовать сервис для своих клиентов, поэтому сотрудничество с city24 стало логичным шагом на этом пути. Теперь украинцы могут оплатить газ в любое время суток, не выходя из дома или офиса, просто обнаружив ближайший терминал.
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Как воспользоваться терминалом city24:
- Найдите ближайший терминал на карте по ссылке
- На главном экране выберите раздел "Коммунальные услуги".
- В поисковой строке введите "Нефтегаз Украины".
- Нажмите "Сервисные услуги" и выберите требуемую услугу.
- Введите номер лицевого счета и фамилию владельца.
- После формирования документа нажмите "Печать", чтобы получить бумажную копию.
Преимущества оплаты через терминалы city24:
Удобство: оплата доступна 24/7 без выходных и праздников.
Скорость: транзакция обрабатывается в течение нескольких минут.
Без комиссии: оплата услуг "Нафтогаза" через терминалы city24 бесплатна.
Дополнительные услуги: С помощью терминалов можно получить акт сверки и справку об отсутствии задолженности.
Оплачивать счет за газ рекомендуется до 25 числа каждого месяца включительно. С 1 по 5 число каждого месяца нужно передавать показания счетчиков во избежание завышенных начислений в платежке.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может не платить за доставку газа.
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