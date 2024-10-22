Украинцы смогут получить выплаты на твердое бытовое топливо: куда нужно обращаться

В условиях энергетического кризиса и высоких цен на энергоносители украинское правительство продолжает заботиться о своих гражданах. Особое внимание уделяют семьям, которые отапливают свои дома традиционными видами топлива – дровами и углем.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

В этом году при содействии Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Министерство социальной политики продолжило программу дополнительной поддержки граждан. Это позволит многим домохозяйствам покрыть значительную часть расходов на приобретение твердого топлива.

15 октября правительство утвердило соответствующее постановление. Благодаря ее внедрению, около 500 тысяч домохозяйств, уже получающих льготы или жилищные субсидии, смогут рассчитывать на существенно увеличенные выплаты. Размер помощи будет определяться индивидуально, учитывая доходы семьи и может достигать до 21 000 гривен.

Следует отметить, что семьи с более низкими доходами получат большую долю компенсации за расходы на топливо в пределах установленных норм.

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Кто сможет получить помощь

Данная финансовая помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, остро нуждающихся в дополнительных ресурсах. Выплаты будут предоставляться гражданам, пользующимся жилищными субсидиями и льготами на приобретение твердого топлива в период отопления.

Эта программа будет действовать несколько месяцев, и ориентировочно украинцы смогут получить эти средства до конца декабря 2024 года.

Как получить помощь

Если домохозяйство уже пользуется субсидией или льготой на покупку жесткого топлива, дополнительные обращения не требуются. Вся необходимая информация для перечисления средств уже есть в Пенсионном фонде.

Если же субсидия или льгота еще не назначена, но требуется поддержка, следует обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и оформить соответствующую помощь.

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