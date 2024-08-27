Украинцы смогут увидеть парад из шести планет: когда произойдет уникальное явление

28 августа 2024 года состоится очередное уникальное небесное явление — выравнивание планет, которое можно будет наблюдать без специального оборудования. В этот раз над горизонтом появятся Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий.

Парад планет – это астрономическое явление, во время которого несколько планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию или размещаются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Это создает впечатление, что планеты выстроились в парад, пишет starwalk.space.

Начало этого небесного шоу начнется с появления Сатурна, а к утру на небе можно увидеть все шесть планет.

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Наиболее впечатляющие моменты начнутся после заката, когда за Сатурном поднимутся Уран, Юпитер и Марс. Меркурий появится последним – примерно в 5:45 утра, за полчаса до восхода солнца. Чтобы увидеть всех участников планетного парада, придется немного повернуть голову, но все планеты будут видимы.

Когда все планеты станут в ряд. Источник: Vito Technology, Inc. Когда все планеты станут в ряд. Источник: Vito Technology, Inc.

Это уже третье выравнивание планет в 2024 году. Предыдущие события произошли во время солнечного затмения и в июне, когда некоторые планеты было трудно увидеть из-за яркости Солнца. Однако выравнивание этого года будет видно почти на всей территории США. Некоторые регионы, такие как Флорида и Калифорния, будут иметь более короткое время для наблюдений, но все шесть планет все же будут доступны для обзора.

Чтобы точно узнать, насколько хорошо видны планеты в вашем регионе, советуют использовать такие программы как Stellarium и Sky Tonight. Они позволят точно определить расположение планет на небе в определенное время. Stellarium лучше подходит для определения видимости с Земли, а Sky Tonight поможет найти планету даже в сложных условиях.

Для наблюдения за Юпитером, Марсом и Сатурном не требуется специального оборудования – их можно увидеть невооруженным глазом. Однако Нептун и Уран находятся далеко, поэтому для их наблюдения понадобится бинокль или телескоп. Меркурий также будет трудно заметить из-за его близости к Солнцу, особенно без увеличения.

Погода и световое загрязнение могут повлиять на качество наблюдения, поэтому для лучшего результата стоит выехать за пределы города, где небо чище. Выбор места без туч и ярких городских огней повысит шансы на свидание этого уникального явления во всей его красоте.

Где посмотреть парад планет

На YouTube транслируется видео из космоса в реальном времени с МКС. Международная космическая станция находится на низкой околоземной орбите на высоте 420 км над планетой Земля.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти направляют струи на новые цели.

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