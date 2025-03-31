Украину накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля

В начале апреля в Украине установится пасмурная погода с дождями и туманами. Дневная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, а ночью местами снизится до +2.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики также объявили о завершении снеголавинного сезона на высокогорье Украинских Карпат.

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Прогноз погоды на 1 апреля.

Во вторник ожидается переменная облачность с периодическими дождями по всем регионам страны, днем осадки маловероятны на юге и крайнем востоке.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +11…+13°С, на юге прогреется до +19°С, а ночью будет +5…+7°С.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

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